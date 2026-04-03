Dopo lo stop causato dal boom di richieste, tornerà online tra pochi giorni il Portaltermico del Gse. Introdotto dal decreto del 7 agosto 2025, è un incentivo diretto che copre fino al 65% delle spese per interventi di efficientamento e produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Riapre il 13 aprile il portale del Conto Termico 3.0. Ripartono così gli incentivi per l’efficienza energetica dopo lo stop di marzo, causato da un boom di richieste pari a circa 1,3 miliardi di euro a fronte di una dotazione annua di 900 milioni. Un dato che fotografa il forte interesse di imprese e amministrazioni per la nuova misura.

La novità sta proprio nella riattivazione della piattaforma Gse, attesa nelle prossime settimane dopo le verifiche sulle domande già presentate. Lo stop temporaneo era stato deciso “per garantire la sostenibilità degli impegni finanziari”, mentre la riapertura segna un nuovo passaggio operativo per uno degli strumenti chiave della transizione energetica.



“Oltre 2.200 richieste in pochi giorni”

Il Conto Termico 3.0, introdotto dal decreto del 7 agosto 2025, è un incentivo diretto – non una detrazione fiscale – che copre fino al 65% delle spese per interventi di efficientamento e produzione di energia termica da fonti rinnovabili. In alcuni casi, come per gli edifici pubblici nei piccoli Comuni, il contributo può arrivare al 100%.

Il meccanismo, operativo dall’inizio del 2026, amplia la platea dei beneficiari e punta a semplificare l’accesso, con rimborsi più rapidi e procedure digitali tramite il Portaltermico.

Secondo il viceministro all’Ambiente Vannia Gava, l’avvio ha registrato “un forte interesse” con “oltre 2.200 richieste in pochi giorni”, segnale della centralità dello strumento per scuole, edifici pubblici e riqualificazione diffusa.

La riapertura del 13 aprile rappresenta quindi un banco di prova: da un lato la domanda resta elevata, dall’altro il sistema dovrà dimostrare di reggere l’urto senza nuovi blocchi. In gioco, la capacità di accelerare davvero l’efficienza energetica italiana.



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