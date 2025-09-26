Sostenuto da una comunità di oltre 1.900 organizzazioni che comprende architetti, designer, ricercatori e cittadini, il Neb si propone di rigenerare case e spazi pubblici all’insegna della sostenibilità e dell’efficienza energetica.

La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare contributi su come rafforzare il nuovo Bauhaus europeo (Neb, New European Bauhaus). L’iniziativa, lanciata nel 2020 nel contesto del Green Deal, vuole trasformare le sfide ambientali in opportunità di rigenerazione degli spazi e delle comunità nell’Unione, il tutto all’insegna di sostenibilità e inclusività. L’obiettivo del nuovo Bauhaus 2025-27 è consentire alle comunità locali, colpite dalla crisi degli alloggi, di guidare la transizione andando oltre le “pure” politiche ambientali: non solo mitigazione del cambiamento climatico o efficienza energetica, ma anche qualità estetica, benessere, senso di comunità e inclusione sociale.



Progettazione condivisa

Varato dalla presidenza von der Leyen, il nuovo Bauhaus europeo mira in concreto alla progettazione e costruzione congiunta di edifici, spazi pubblici e quartieri belli, sostenibili, aperti a riunire le persone in uno spirito di creatività e di comunità. A distanza di cinque anni, il programma è diventato un movimento vivace, sostenuto da una comunità di oltre 1.900 organizzazioni, che comprende architetti, designer, ricercatori, comunità locali e cittadini. L’Ue ha investito 740 milioni di euro in circa 700 progetti in tutta Europa e nel resto del mondo, incluse iniziative per la ricostruzione dell’Ucraina. Lo strumento del nuovo Bauhaus fornisce inoltre una solida base finanziaria per gli anni a venire per dare nuovo slancio ai quartieri.



Portale aperto fino al 17 ottobre

L’invito a presentare contributi sarà aperto sul portale “Dì la tua” fino al 17 ottobre. Possono esprimere il proprio parere cittadini, professionisti, esperti e tutti gli interessati alla questione. Sulla base dei riscontri ricevuti, la Commissione prevede di adottare una comunicazione e una proposta di raccomandazione per il Consiglio europeo nel dicembre 2025.



L’invito a presentare contributi: https://ec.europa.eu/info/law/better...



Il nuovo Bauhaus europeo: https://new-european-bauhaus.europa....