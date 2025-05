Aperto lo sportello online. Oltre 232 milioni di euro stanziati per la transizione energetica e la riduzione delle emissioni nel settore pubblico.

Dal 5 maggio è aperto lo sportello online per accedere a oltre 232 milioni di euro stanziati dal ministero dell’Ambiente. Le risorse, a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili, sono destinate agli enti locali per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico.

Ogni comune può presentare fino a cinque progetti, con un contributo massimo di 221mila euro per ciascuno. Le domande possono essere inoltrate attraverso la piattaforma dedicata fino al 30 settembre 2025.

L’iniziativa rientra nel Programma operativo complementare (Poc) Energia e sviluppo dei territori 2014-2020, mirato a sostenere la transizione energetica e la riduzione delle emissioni nel settore pubblico. Secondo esperti del settore, investire nell’efficienza energetica degli edifici pubblici rappresenta un passo fondamentale verso la sostenibilità ambientale e il contenimento dei costi energetici per le amministrazioni locali.

Per ulteriori dettagli e per accedere alla piattaforma di presentazione delle domande, è possibile consultare il sito del ministero: www.mase.gov.it.