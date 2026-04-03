Fino al 16 aprile sono aperte le consultazioni della Commissione per contribuire alle direttive su energia e clima post 2030. Tra i temi l’elettrificazione dei consumi, la semplificazione e le comunità energetiche.

Bruxelles accelera sulla definizione del quadro post 2030: sono aperte fino al 16 aprile le consultazioni pubbliche su efficienza energetica e rinnovabili. L’obiettivo è arrivare, entro fine 2026, a due nuove direttive europee che guideranno la transizione energetica del prossimo decennio, con vista sul 2040. Lo riporta Qualenergia.it.

Dal 19 marzo è partita la doppia consultazione pubblica promossa dalla Commissione europea. Cittadini, imprese e stakeholder possono inviare osservazioni e proposte. I contributi serviranno a costruire l’architettura normativa su efficienza energetica e fonti rinnovabili oltre il 2030.

Il passaggio segna una fase chiave: dopo il pacchetto “Fit for 55” e la revisione delle direttive Eed (Energy efficiency directive) e Red (Renewable energy directive), Bruxelles punta a rafforzare ulteriormente gli obiettivi. Secondo le anticipazioni della Commissione, il nuovo quadro dovrà sostenere la riduzione delle emissioni fino al 90% entro il 2040, come indicato nella recente comunicazione sul clima.

Le consultazioni riguardano sia gli strumenti di risparmio energetico sia l’espansione delle rinnovabili. I temi centrali sono l’integrazione dei sistemi energetici, l’elettrificazione dei consumi, la semplificazione autorizzativa e il ruolo delle comunità energetiche. Come detto, il processo partecipativo è aperto e mira a raccogliere evidenze dal mercato. I risultati confluiranno nelle proposte legislative attese nell’ultimo trimestre del 2026.



Immagine da sito Commissione europea



Per approfondire: https://commission.europa.eu/energy-...