Previsti dal FNEE investimenti di riqualificazione ed efficientamento per oltre 14 milioni di euro

La Cabina di regia del Fondo nazionale per l'efficienza energetica (FNEE), istituita dal Ministero dello Sviluppo economico e dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha approvato il finanziamento dei primi dieci progetti presentati da Comuni e imprese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica e di ampliamento di reti di teleriscaldamento.

Per la realizzazione di questi progetti sono stati concessi finanziamenti per circa 7,4 milioni di euro, a fronte di investimenti previsti per oltre 14 milioni di euro.

Il FNEE sostiene interventi di efficientamento energetico realizzati sia dalle imprese che dalla Pubblica amministrazione attraverso la concessione di incentivi - prestiti a tasso agevolato e garanzie su operazioni di finanziamento - che vengono gestiti da Invitalia.