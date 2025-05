La normativa Ue sull’ecodesign è entrata in vigore il 9 maggio e riguarda elettrodomestici e dispositivi elettronici. Efficientando le lucine rosse, entro il 2030 si risparmierà il quantitativo di elettricità richiesta ogni anno da tutta l’isola di Malta.

Dal 9 maggio sono entrate in vigore le nuove normative europee sull’ecodesign, mirate a ridurre il consumo energetico in modalità standby di elettrodomestici e dispositivi elettronici. L’obiettivo è tagliare 4 TWh di elettricità all’anno entro il 2030, equivalenti a oltre un milione di auto elettriche alimentate o quasi il doppio del consumo annuale di Malta.

Le nuove disposizioni impongono limiti più severi: massimo 0,5 watt in modalità standby o spenta, e 0,8 watt se il dispositivo visualizza informazioni. Dal 2027, il limite per la modalità spenta scenderà a 0,3 watt. Le asciugatrici domestiche fanno eccezione, con un tetto di 1 watt.

La normativa si estende a dispositivi alimentati da caricabatterie a bassa tensione, come router wifi, altoparlanti wireless e arredi motorizzati (scrivanie regolabili, tende automatiche). Per la prima volta, anche questi prodotti dovranno rispettare i nuovi standard.



Giù anche le bollette

Oltre al risparmio energetico, si prevede una riduzione di 1,4 milioni di tonnellate di CO2 all’anno e un risparmio collettivo di 530 milioni di euro sulle bollette entro il 2030. Le informazioni dettagliate sui consumi in standby dovranno essere rese accessibili dalle aziende per i consumatori, favorendo scelte d’acquisto più consapevoli.



I tempi per adeguarsi

“A volte dimentichiamo quanta energia consumino gli elettrodomestici in modalità standby, per la quale paghiamo inutilmente”, ha commentato Dan Jørgensen, commissario europeo per l’Energia e l’edilizia abitativa.

Le nuove norme saranno implementate in due fasi nei prossimi quattro anni, offrendo tempo a produttori e consumatori per adeguarsi.