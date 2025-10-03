Il provvedimento prevede incentivi per amministrazioni pubbliche e soggetti privati, con un tetto complessivo di spesa pari a 900 milioni di euro annui. Restano escluse le installazioni di fotovoltaico e sistemi di accumulo residenziali.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Conto Termico 3.0. Il decreto, che amplia la platea dei beneficiari dei contributi per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, entrerà in vigore il 90esimo giorno successivo a quello della pubblicazione (26 settembre 2025), ossia a Natale. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore saranno poi approvate dal ministero dell’Ambiente, su proposta del Gse (Gestore dei servizi energetici), le regole applicative per l’accesso agli incentivi. Insomma, la piena operatività del nuovo Conto Termico è prevista per febbraio 2026.



Le misure

Il provvedimento prevede incentivi per amministrazioni pubbliche e soggetti privati, con un tetto complessivo di spesa pari a 900 milioni di euro annui.

Tra gli interventi ammissibili rientrano: isolamento termico e riqualificazione energetica degli edifici; trasformazione in immobili a energia quasi zero; installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo; infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici; sostituzione di impianti di climatizzazione con soluzioni ad alta efficienza e fonti rinnovabili. Restano escluse le installazioni di fotovoltaico e sistemi di accumulo residenziali.

Specifici aiuti andranno agli interventi realizzati su edifici di Comuni con meno di 15mila abitanti, nonché su scuole e strutture ospedaliere: in questo caso l’incentivo può coprire fino al 100% delle spese ammissibili; le amministrazioni potranno continuare a fruire dell’accesso agli incentivi sia direttamente, sia tramite prenotazione con acconti e rate intermedie; sono previste anche modalità semplificate attraverso Esco, partenariati pubblico-privato e comunità energetiche rinnovabili.