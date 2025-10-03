Arriva in Gazzetta Ufficiale anche il decreto che incentiva il cambio di lavatrici, forni e lavastoviglie. Sconto in fattura del 30%, ma l’apparecchio dev’essere europeo e green. Ecco come richiederlo.

Sono ufficiali i decreti che attivano il bonus elettrodomestici 2025 e gli incentivi per l’efficienza energetica. Il governo stanzia 50 milioni di euro per sostenere l’acquisto di grandi apparecchi domestici ad alta efficienza: il provvedimento consente uno sconto immediato in fattura pari al 30% del prezzo d’acquisto, con un tetto massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico. Per le famiglie con Isee sotto i 25mila euro il limite sale a 200 euro. L’agevolazione sarà valida solo per chi rottama un apparecchio della medesima tipologia e di classe energetica inferiore.

I prodotti incentivati dovranno essere realizzati entro lo spazio economico europeo e rispettare standard energetici minimi fissati dal decreto.



Accesso via PagoPa

Secondo le stime, le risorse stanziate potrebbero coprire tra le 240mila e le 480mila richieste, a seconda dell’entità dello sconto richiesto (100 o 200 euro). L’accesso sarà garantito in ordine cronologico, sino all’esaurimento dei fondi. Un decreto direttoriale definirà poi i criteri operativi, la durata del voucher e le modalità di accesso via piattaforma PagoPa. Il bonus non potrà essere cumulato con altri incentivi riferiti agli stessi costi.



I commenti

Si tratta di un rilancio strategico del mercato dell’elettrodomestico e un incentivo concreto all’adozione di modelli più efficienti in termini di consumi.

“Il decreto è un segnale concreto: premia l’efficienza, il riciclo e la responsabilità nei consumi”, ha commentato Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club, esperto di energie rinnovabili ed efficienza energetica. “Le Esco possono costituire un acceleratore decisivo per la transizione energetica del Paese, purché il quadro normativo resti stabile e chiaro”, ha chiarito invece Giacomo Cantarella, presidente di AssoEsco.

Tutti gli esperti concordano sul fatto che il decreto è comunque un passo importante per modernizzare le case e stimolare l’innovazione nel settore. In particolare, il vincolo della rottamazione serve a evitare sprechi e favorisce il ricorso a elettrodomestici realmente più performanti.

L’effetto atteso riguarda sia le famiglie, che ridurranno il peso delle bollette, sia il sistema produttivo, che potrà beneficiare di una domanda stimolata verso tecnologie più sostenibili.