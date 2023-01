Presentato il progetto di ricerca “DE-Sign”, il laboratorio urbano dell'efficienza energetica che vedrà Cosenza come comune pilota

Il programma ENEA sull’efficienza energetica “Italia in Classe A” è stato selezionato dalla Commissione Europea come partner del New European Bauhaus, l’iniziativa lanciata nel 2021 dalla Presidente Ursula von der Leyen per coniugare la lotta al cambiamento climatico con design e arte.



Il progetto di Cosenza

Tra le attività per il New European Bauhaus, “Italia in Classe A” ha presentato il progetto di ricerca “DE-Sign”, il laboratorio urbano dell'efficienza energetica che vedrà Cosenza come comune pilota, con attività di formazione per PA, ordini professionali, imprese, scuole e cittadini sui temi della rigenerazione urbana e del costruito e azioni bottom up di co-progettazione degli spazi attraverso il coinvolgimento attivo in progetti di quartiere di urbanismo tattico. “Lo sviluppo sostenibile delle città, la riduzione dell’impatto ambientale del costruito e la riqualificazione energetica del patrimonio esistente sono leve fondamentali per il rilancio del tessuto urbano. La progressiva affermazione del modello smart city impone di fatto la revisione dei criteri di progettazione, manutenzione e conservazione al fine di garantire l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale delle iniziative di costruzione e riqualificazione che stanno cambiando il tessuto urbano del Paese”, sottolinea Ilaria Bertini, direttrice del dipartimento ENEA di Efficienza energetica.



DE-Sign

Il Gruppo di Ricerca per le attività di “DE-Sign”, è coordinato dal Laboratorio Strumenti di Comunicazione per l’Efficienza energetica dell’ENEA e composto da Politecnico di Milano - Dipartimento Design, Università IUAV di Venezia - Dipartimento Cultura di Progetto, Università degli Studi di Milano - Cattedra di psicologia sociale, Università della Calabria - Polo Green Home, l'Osservatorio per la povertà energetica della Calabria e la società di progettazione sostenibile under 40 Urban Horizon.



Il New European Bauhaus

Il New European Bauhaus è un'iniziativa creativa e interdisciplinare che riunisce in una piattaforma collaborativa architetti, artisti, studenti, scienziati, ingegneri, designer e chiunque desideri avvicinare il Green Deal europeo ai cittadini, ponendo al centro della vita quotidiana le energie rinnovabili, l'economia circolare e la biodiversità. Come lo storico movimento Bauhaus che nel secolo scorso si diffuse in tutto il mondo partendo dalla città tedesca di Weimar, il nuovo Bauhaus europeo è stato ideato per essere ben più di una semplice scuola di architettura che utilizza nuove tecnologie e tecniche, dimostrando che il bello, lo stile e la sostenibilità procedono di pari passo con l’innovazione.

Il Programma nazionale per la formazione e informazione sull'efficienza energetica "Italia in Classe A", è finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzato da ENEA in qualità di Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica. La sua inclusione nel New European Bauhaus è avvenuta in conclusione di un processo di selezione di numerose candidature.