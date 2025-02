Risparmio energetico e spazi verdi saranno al centro delle scelte abitative, secondo il Re/Max European housing trend report 2024. L’aumento delle bollette e la necessità di vivere a contatto con la natura guidano le nuove tendenze immobiliari in Italia e in Europa

In linea con la media europea , il 24% degli italiani desidera cambiare casa, con il 44% che punta su immobili più efficienti dal punto di vista energetico per ridurre i consumi e abbattere le bollette. Un’esigenza sempre più sentita, considerando che per molte famiglie le spese abitative rappresentano la voce più onerosa del bilancio. Nonostante l’aumento dei costi abitativi in Italia sia inferiore del 15% rispetto alla media europea, una percentuale significativa degli italiani intervistati è pronta a trasferirsi all’estero per migliorare la propria situazione finanziaria. È quanto risulta alla recente indagine Re/Max European housing trend report 2024, dalla quale emerge anche che il 58% dei connazionali considera la sostenibilità economica dell’abitazione più importante di qualsiasi altro aspetto, confermando la necessità di un cambio di paradigma verso un’edilizia più efficiente e responsabile.



Il 44% cerca comfort e isolamento termico

Se le linee guida per la futura casa sono dunque comfort, risparmio e sostenibilità, tra le caratteristiche più richieste ci sono l’efficienza energetica, che il 44% degli intervistati considera essenziale da raggiungere attraverso sistemi come il fotovoltaico, il riscaldamento a basso consumo e gli infissi di nuova generazione. Seguono gli spazi verdi, con il 26% che predilige la vicinanza a parchi e natura, segnale di una crescente sensibilità verso il benessere e la qualità dell’aria. Terzo “desiderata”: esposizione e isolamento, perché sempre più acquirenti pongono attenzione a materiali e soluzioni costruttive sostenibili, in grado di ridurre le dispersioni termiche e migliorare il comfort abitativo.



Castiglia: “Ecco quale sarà il futuro dell’immobiliare”

“L’edilizia sostenibile, insieme alla riduzione dei consumi energetici, sarà uno degli elementi centrali del futuro immobiliare”, commenta Dario Castiglia, ceo e fondatore del network immobiliare Re/Max Italia. “L’investimento in case ad alta efficienza non solo migliora la qualità della vita, ma rappresenta anche un vantaggio competitivo nel lungo termine”.

Anche l’indagine europea conferma che il sogno della proprietà immobiliare rimane forte: il 72% degli italiani è già proprietario di almeno una casa, e il 26% possiede più di un immobile. Questo desiderio, condiviso in tutta Europa, continua a rappresentare non solo un obiettivo personale, ma anche un’opportunità di investimento per il futuro.