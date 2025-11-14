È quanto emerge dal quinto rapporto Edison Censis, presentato a Roma, dedicato al mercato libero dell’energia e alla transizione delle imprese.

Le piccole e micro imprese del Lazio guidano la corsa all’efficienza energetica in Italia. Quattro su dieci hanno già realizzato una diagnosi dei consumi - contro il 35% della media nazionale - e una su tre ha avviato interventi di efficientamento (in Italia il 23,4%). È quanto emerge dal quinto rapporto Edison Censis, presentato a Roma, dedicato al mercato libero dell’energia e alla transizione delle imprese. Secondo lo studio, le oltre 450mila micro e piccole imprese del Lazio – che impiegano più della metà degli addetti regionali – sono sempre più protagoniste del cambiamento energetico, ma l’81% degli imprenditori teme nuovi rincari legati alle tensioni internazionali. La spinta al risparmio resta la principale motivazione, anche se cresce l’attenzione alla sostenibilità.

“Serve un supporto stabile e qualificato per aiutare le aziende a orientarsi tra incentivi e procedure”, osserva il rapporto. Tra le soluzioni più apprezzate figurano i servizi di consulenza, il leasing e il noleggio operativo, strumenti che permettono di diluire nel tempo gli investimenti in tecnologie green.

“Edison Energia è al fianco delle imprese laziali”, sottolinea l’amministratore delegato Massimo Quaglini, “offrendo consulenza, impianti fotovoltaici chiavi in mano e formule di leasing per ridurre costi e impatto ambientale”.

Per Francesco Maietta del Censis, “nel Lazio è matura una rivoluzione dal basso nel modo in cui le imprese gestiscono l’energia. Un’evoluzione che rafforza competitività e sostenibilità del sistema produttivo regionale”.



Nella foto, i relatori alla presentazione dell’indagine (ufficio stampa Edison)