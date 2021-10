Confermate le indiscrezioni sulla finanziaria, che conferma la proroga al 2022. Sul Bonus Facciate pesa il fatto che non sia stato previsto alcun massimale di spesa

È stato approvato in Consiglio dei Ministri l’ordine del giorno riguardante il documento programmatico di bilancio 2022 (Economia e Finanze) che, a seguito della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 (NADEF) dello scorso settembre, conferma le indiscrezioni secondo le quali le intenzioni dell'attuale Governo sarebbero quelle di prorogare il Superbonus 110% di un anno, anche se limitatamente agli edifici in condominio. Tutto tace invece sul fronte Bonus Facciate 90%. Ad oggi, il bonus scade il 31 dicembre 2021 e su questo tipo di operazione pesa il fatto che non sia stato previsto alcun massimale di spesa né alcuna verifica della congruità dei costi e obbligo di utilizzo dei prezziari.

Castelli: decalage dal 2024

La viceministra dell’Economia, Laura Castelli, intervistata su Repubblica, ha affermato che il Superbonus “è una misura che ha rimesso in moto l’edilizia, facendo ripartire il Paese, e farà ancora grandi numeri. Sulle villette unifamiliari stiamo proponendo di lasciare il Superbonus per più tempo. La notizia positiva è che, insieme all’Ecobonus e al Sismabonus, li rendiamo più strutturali fino al 2025. Dal 2024 ci sarà un décalage sul Superbonus, ma nulla toglie che il prossimo governo lo riporti al 110%. E noi lo faremmo sicuramente”.

Le scadenze

Il Superbonus prevede scadenze diverse a seconda del soggetto che chiede lo sgravio, ovvero: edifici unifamiliari 30 giugno 2022; comunità energetiche rinnovabili, cooperative di abitazione, organizzazioni senza scopo di lucro 30 giugno 2022; condomìni: 31 dicembre 2022; edifici fino a 4 unità immobiliari con unico proprietario 30 giugno 2022 o 31 dicembre 2022, se entro il 30 giugno 2022 è stato realizzato più del 60% dei lavori; edifici di proprietà degli ex Iacp: 30 giugno 2023 o 31 dicembre 2023, se entro il 30 giugno 2023 è stato realizzato più del 60% dei lavori. Invece gli altri bonus edilizi, senza proroghe, terminerebbero il 31 dicembre 2021.