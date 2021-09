Aveva 69 anni: tre anni fa era entrato al vertice del gestore con il compito di migliorare l’efficienza degli uffici

Si è spento all’età di 69 anni, al termine di una grave malattia, Roberto Moneta, l’ex amministratore delegato del Gse. Ex dipendente Enea, Moneta è stato anche direttore del dipartimento efficienza energetica dell’Agenzia, nonché componente del Comitato di gestione della Csea.

Nel 2018 è arrivato al vertice del Gse con l’obiettivo di migliorare l’attività del Gestore in termini di rapidità nelle risposte, efficienza e semplificazione di tutte le attività. L’incarico è terminato a inizio agosto con la nomina di Andrea Ripa di Meana come amministratore unico della società.