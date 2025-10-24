La prevede il testo della bozza della legge di bilancio. L’articolo 9 estende le aliquote attualmente in vigore per tutto il 2026, per ridurle poi dal 2027.

È in arrivo una proroga per le detrazioni fiscali a favore della riqualificazione edilizia e dell’efficienza energetica. La prevede il testo della bozza della legge di bilancio 2026. L’articolo 9, in particolare, estende le aliquote attualmente in vigore per tutto il 2026, evitando una riduzione già calendarizzata.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sull’abitazione principale resta confermata la detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026; dal 2027 l’aliquota scenderà al 36%. Per gli immobili non abitazione principale, o altri immobili, la detrazione al 36% viene anch’essa prorogata per il 2026, per poi ridursi ulteriormente dal 2027.

La stessa dinamica riguarda gli interventi di efficientamento energetico (l’ormai cosiddetto Ecobonus), che mantengono aliquote analoghe: fino al 2026 il regime vigente, dal 2027 aliquote più basse. È una scelta di continuità ma – secondo gli operatori del settore edilizio – potrebbe non bastare a rilanciare il comparto. Questa proroga, infatti, interviene in un momento in cui la spesa per le ristrutturazioni ha registrato una significativa flessione.

Dal punto di vista dell’efficienza energetica e del recupero immobiliare, la conferma dell’aliquota al 50% per la prima casa rappresenta una boccata d’ossigeno per chi ha in programma lavori entro il 2026. Ma attenzione: dal 2027 le condizioni si fanno meno favorevoli.



Giorgetti: “Impegno a non tagliare”

“Il nostro obiettivo è garantire continuità all’efficientamento energetico del patrimonio edilizio”, afferma la viceministra all’Ambiente, Vannia Gava, mentre il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sottolinea che “l’impegno oggi è evitare un taglio drastico ai bonus edilizi”. Missione che, salvo sorprese o modifiche sostanziali della bozza, dovrebbe essere confermata.