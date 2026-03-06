Carrier e Viessmann ridefiniscono insieme l’approccio al mercato residenziale e commerciale italiano. Referenze: il raffrescamento della Cappella Sistina e il tetto fotovoltaico dello stadio del Bayern. Il lancio a Milano.

Nel 2025, i consumi italiani di energia hanno toccato i 311,3 TWh, coperti per il 41% da fonti verdi. Ma in un contesto energetico europeo in profonda trasformazione, il mercato italiano si confronta con costi energetici tra i più alti in Europa e con la necessità di valorizzare un mix ancora composito. È in questo scenario che nasce la nuova organizzazione di Carrier Climate Solutions Europe (Cse), presentata a Milano, che unisce l’esperienza di Carrier Global Corporation e Viessmann Climate Solutions.

La novità è un’offerta integrata che copre climatizzazione ed efficienza energetica con ogni vettore disponibile, dal solare alle pompe di calore fino ai generatori tradizionali. Un unico interlocutore per residenziale, terziario e industria, con un’organizzazione verticale per segmenti strategici.



Stefano Dallabona

“Cse rappresenta un’opportunità strategica per il nostro mercato”, ha affermato Stefano Dallabona, managing director Italia (nella foto). “Al momento crediamo che non ci siano altri player in grado di offrire, da un’unica mano, una gamma estremamente ampia di soluzioni per la climatizzazione e per l’efficientamento con qualsiasi vettore energetico”, ha aggiunto l’esperto.

Oltre che sul residenziale, Cse pone il focus sull’industria e sui data center, comparto hitech in forte espansione grazie ad AI e cloud. “Richiedono soluzioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria caratterizzate da livelli estremi di efficienza energetica, affidabilità e continuità operativa sette giorni su sette”, sottolinea Dallabona.



Oltre 300 milioni di fatturato

Carrier è pioniere della climatizzazione commerciale dal 1902: è considerato l’inventore dell’aria condizionata e in epoca recente ha messo nel portfolio il raffrescamento della Cappella Sistina, in Vaticano, aprendosi poi alla realtà dei data center; mentre Viessmann, sinonimo di riscaldamento residenziale dal 1917, conta tra le referenze più celebri l’impianto fotovoltaico che alimenta l’Allianz Arena, lo stadio del Bayern Monaco. La loro combinazione non rappresenta “una semplice integrazione operativa, ma la costruzione di un nuovo modello di offerta per il mercato”, è stato spiegato al lancio milanese.

I numeri: per partire, Cse conta su oltre 300 milioni di fatturato, più di 400 dipendenti, un migliaio di centri di assistenza e una rete di circa settemila installatori a cui attingere. Il 2026 sarà l’anno del consolidamento e dell’innovazione, con nuove pompe di calore a refrigeranti naturali e sistemi di accumulo evoluti.



Foto: ufficio stampa