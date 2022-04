Il 66,1% delle famiglie ha un sistema di riscaldamento a metano e tre su quattro dispongono di un impianto autonomo

"Nel 2021, quasi una famiglia su due (48,8%) ha un sistema di condizionamento, con un forte incremento rispetto al 2013 (29,4%)". Lo ha detto il presidente dell'Istat Gian Carlo Blangiardo in un'audizione alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato.



Aumenta di poco il ricorso all’elettrificazione

"Il metano, utilizzato dal 66,1% delle famiglie, si conferma la fonte di alimentazione più utilizzata per il sistema di riscaldamento prevalente dell’abitazione (nel 2013 era il 70,9%)" - ha aggiunto - Una diminuzione delle fonti di alimentazione tradizionali e non rinnovabili (metano, gasolio, Gpl) rispetto al 2013 è andata a vantaggio principalmente dell’energia elettrica (da 5,1 a 8,2%): l’elettrificazione degli impianti termici è uno dei principali target per la riduzione di emissioni di CO2.



Impianto autonomo per tre famiglie su 4

Il 99,6% delle famiglie dispone di acqua calda sanitaria nella propria abitazione (quota sostanzialmente stabile rispetto al 2013); il sistema di riscaldamento dell’acqua coincide nel 71,2% dei casi con quello del riscaldamento dell’abitazione. "Quasi tre famiglie su quattro (72,6%) utilizzano come sistema prevalente l’impianto autonomo - ha detto ancora Blangiardo - : il 13,1% uno scaldacqua elettrico, il 6,5% un impianto centralizzato, e il 5,6% a metano (nel 2013, rispettivamente: 73,9%, 13,6%, 5,8%, e 5,3%)".