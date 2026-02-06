Via alla riqualificazione dell’illuminazione pubblica. Il servizio fornito da Edison Next include la gestione e la manutenzione di più di 6.700 punti luce, l’efficientamento a Led e cinque chilometri di nuove linee elettriche. I tagli stimati delle bollette e delle emissioni.

Parte da Cittadella (Padova) un nuovo progetto di illuminazione pubblica intelligente che promette numeri rilevanti: meno 70% di consumi energetici, pari a 1,8 GWh l’anno, e 750 tonnellate di CO2 evitate ogni anno. L’intervento è affidato a Edison Next e rientra nella convenzione Consip accordo quadro Geip (Gestione ed efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione), con un contratto della durata di nove anni.

Il piano prevede la riqualificazione energetica e tecnologica dell’intero sistema di illuminazione comunale. Oltre 5.800 punti luce saranno convertiti a Led, con la sostituzione di 76 sostegni obsoleti, 351 sbracci e la realizzazione di cinque chilometri di nuove linee elettriche. Su 154 quadri elettrici, 45 verranno riqualificati. Previsti anche 1.700 punti luce dotati di telecontrollo punto-punto e due impianti di illuminazione adattiva Fai, Full adaptive installation, cioè sistemi di illuminazione pubblica intelligente che regolano in modo automatico livello e distribuzione della luce in base alle condizioni reali dell’ambiente.



I commenti

“È un passo importante nell’ambito della transizione ecologica”, afferma il sindaco Luca Pierobon. “La sostituzione degli impianti di illuminazione più vetusti con l’adozione di tecnologie avanzate ci consentirà di abbattere i consumi fino al 70% circa già entro il primo anno di attività”.

Cittadella entra così nella rete degli oltre trecento comuni italiani seguiti da Edison Next. “Il nostro obiettivo è restituire alla comunità locale un ambiente urbano valorizzato, più fruibile e sicuro”, spiega Raffaele Bonardi, direttore business to government della società, “riducendo il fabbisogno energetico e l’impatto economico del servizio”.



Un progetto da 3,9 milioni

Il progetto include anche la valorizzazione del patrimonio storico, con interventi sull’anfiteatro Campo della Marta, sulle mura e sui portici cittadini. Dal 1° febbraio è attivo un servizio di gestione e manutenzione h24, con numero verde dedicato e sistemi digitali per il monitoraggio dei consumi e la manutenzione predittiva. Previsto anche un innovativo sistema di informatizzazione per la gestione delle segnalazioni di malfunzionamenti e guasti della pubblica illuminazione.

Per un importo complessivo di 3.900.000 euro, l’intervento dunque non si limita al solo risparmio economico, ma risponde anche a una visione strategica in grado di coniugare sostenibilità ambientale e sicurezza urbana.