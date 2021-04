Stanziati 18 miliardi, ma l’attuazione ha incontrato molti ostacoli connessi alla necessità di attestare la conformità edilizia. Atteso un decreto legge che rimuova le difficoltà

Il Governo Draghi punta forte sui benefici derivanti dal taglio della burocrazia anche per gli interventi di efficienza energetica. Così come per le rinnovabili, il presidente del Consiglio ha parlato della necessità di intervento sulla semplificazione in materia di Superbonus al 110%. Il presidente del Consiglio - che ha prorogato i provvedimenti fiscale fino al 2022 ma non per l’anno successivo (salvo che per l’edilizia popolare), provocando un certo malcontento in Parlamento - ha detto che se ne riparlerà in occasione della definizione del disegno di legge di bilancio per il 2022 “tenendo conto – ha specificato – che sono previsti oltre 18 miliardi, le stesse risorse che erano state stanziate in precedenza”. Occorre però - ha aggiunto- monitorare i dati relativi alla sua applicazione nel 2021, “con riguardo agli effetti finanziari, alla natura degli interventi realizzati, al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e di sicurezza degli edifici”.



Rimuovere gli ostacoli

Ma è la semplificazione il nuovo mantra governativo: nel PNRR si legge infatti che “l’attuazione del superbonus ha incontrato molti ostacoli connessi alla necessità di attestare la conformità edilizia particolarmente complessa per gli edifici più obsoleti, come segnalato dall’ANCI, dalla rete delle professioni tecniche e dalle associazioni imprenditoriali (con attese fino a 6 mesi per l’accesso agli archivi edilizi)”. “Obiettivo delle misure - si legge ancora - è accelerare l’efficientamento energetico e la rigenerazione urbana, rimuovendo gli ostacoli burocratici all’utilizzo del Superbonus”. Sono quindi prospettati interventi mirati per rimuovere gli ostacoli burocratici sia attraverso la semplificazione documentale e altre misure, come ad esempio la doppia conformità. Le misure in esame - si prevede - vanno disposte con decreto-legge che sarà approvato entro maggio 2021.