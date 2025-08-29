Realizzata a Greve in Chianti (Firenze), l’iniziativa pilota fa parte del programma europeo finanziato con 400mila euro. Quattro gli alloggi popolari riqualificati. Legno e lana di roccia tra i materiali utilizzati.

Case anni Ottanta trasformate in abitazioni a energia quasi zero: il progetto Infinite, finanziato dall’Unione europea con circa 400mila euro nell’ambito del programma H2020, è arrivato a Greve in Chianti (Firenze). Quattro alloggi popolari (Erp) sono stati riqualificati e trasformati in edifici a energia quasi zero (nZeb) grazie al progetto Ue.

L’intervento, realizzato da Casa spa con il coordinamento di Eurac Research, ha puntato su soluzioni prefabbricate in legno e moduli offsite per ridurre tempi di cantiere, sprechi e disagi per gli inquilini. In appena quattro giorni è stata montata la nuova copertura e in tre settimane il rivestimento delle facciate, dimostrando l’efficacia di un approccio industrializzato alla riqualificazione edilizia.

Le abitazioni sono ora dotate di sistemi fotovoltaici, solari termici, pompe di calore di ultima generazione e un impianto di monitoraggio, oltre a un isolamento in lana di roccia che garantisce comfort, sicurezza e sostenibilità.

“Per raggiungere gli obiettivi europei di decarbonizzazione servono riqualificazioni veloci, efficienti e replicabili”, ha spiegato Mauro Tricotti, project sales manager di Rockwool Italia, multinazionale danese specializzata nella produzione di soluzioni in lana di roccia per l’isolamento termoacustico e la protezione antincendio degli edifici. “L’intento è garantire standard qualitativi elevati e durabilità nel tempo per interventi concepiti fin dall’inizio per essere smontati, decostruiti e quindi eventualmente riutilizzati”.

Il progetto rappresenta un modello replicabile di deep retrofit industrializzato, già in sperimentazione anche in Slovenia e Francia, capace di coniugare innovazione, riduzione dell’impatto ambientale e qualità della vita per i residenti.



Foto: ufficio stampa Rockwool Italia