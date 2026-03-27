I dati di Fiaip con Enea e I-Com presentati al Senato confermano l’attenzione per le case più efficienti. Ma, avverte Ilaria Bertini, “Tra chi compra casa resta la difficoltà di valutare correttamente il valore dell’efficientamento”.

Il mercato immobiliare italiano accelera nel 2025 e torna a correre anche sul fronte dell’efficienza energetica. Lo dicono i numeri del report “Fiaip Monitora Italia”, realizzato dal centro studi Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali) con Enea e I-Com, e presentato di recente al Senato. Questi i numeri chiave: compravendite residenziali in crescita del 6,5% su base annua, fino a circa 767mila transazioni, prezzi medi in aumento del 2,2%; ancora più marcata la dinamica degli affitti, con canoni in salita del 7% e contratti al +3%.

Il dato più rilevante riguarda la solidità della domanda abitativa, sostenuta dal calo dell’inflazione e dall’allentamento della politica monetaria europea. Il credito torna più accessibile e spinge soprattutto i mutui prima casa, in aumento del 10%. Si consolida così una tendenza già in atto: il ritorno all’acquisto dell’abitazione principale, con il trilocale usato in zona semicentrale che resta il prodotto più richiesto. Nelle grandi città – da Milano a Roma – i valori crescono oltre la media nazionale, trainati da turismo, università e lavoro.

Sul fronte locazioni, il mercato appare sempre più sotto pressione. La domanda supera l’offerta e spinge verso formule flessibili: contratti brevi, soluzioni per studenti e canone concordato, in crescita dell’8%. Parallelamente, emergono nuovi poli di investimento: Genova e Palermo superano il 7% di rendimento lordo, seguite da Verona e Bari.



La qualità energetica degli immobili

La principale novità riguarda la qualità energetica degli immobili. Nonostante il 75% del patrimonio sia ancora inefficiente, cresce il peso del cosiddetto premio green: oltre il 91% degli operatori segnala infatti un aumento di valore per gli edifici riqualificati dopo il Superbonus. Eppure il mercato resta squilibrato: la domanda guarda all’efficienza, mentre più della metà dei venditori fatica a valorizzarla.

Si registrano alcune variazioni nella distribuzione delle compravendite per tipologia di immobile: rispetto all’anno precedente aumentano di circa 6 punti percentuali le transazioni relative a bilocali e ville unifamiliari efficientate, mentre diminuiscono leggermente quelle delle tipologie abitative di dimensioni intermedie. Gli agenti immobiliari segnalano come l’Attestato di prestazione energetica (Ape) venga percepito sempre più dagli acquirenti come uno strumento utile per orientarsi verso abitazioni meno energivore, pur non rappresentando ancora un elemento decisivo nelle scelte di acquisto.



I commenti

“Un dato significativo è il ridimensionamento dell’impatto che la performance energetica registra come driver della domanda”, spiega Ilaria Bertini (Enea), sottolineando le difficoltà nel valutare costi e benefici. “La propensione ad acquistare un immobile in classe energetica elevata, anche secondo gli agenti, risente principalmente della difficoltà di valutare correttamente il valore dell’efficienza. Come Enea siamo coinvolti su più ambiti per fornire un contributo alla correzione di queste asimmetrie”. Un nodo che si intreccia con la mancanza di strumenti finanziari stabili e con la scarsa diffusione dei mutui green.



Le previsioni

Lo scenario resta positivo anche per il 2026, con una crescita attesa più moderata ma stabile. “Le prospettive restano complessivamente positive”, afferma Leonardo Piccoli (Fiaip), richiamando però l’attenzione sull’accesso alla casa e sul rischio di nuove disuguaglianze. Sullo sfondo, pesano le incognite geopolitiche ed energetiche, che potrebbero influenzare inflazione e costo del denaro.

