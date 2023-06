Le novità riguardano l’investimento minimo che è stato abbassato da 4mila a 2mila euro, e il termine per la presentazione della domanda prorogato al 15 dicembre 2023

Regione Lombardia continua a investire sull’efficienza energetica delle sue imprese. La Giunta ha infatti stanziato ulteriori 3 milioni di euro per questo scopo. Più risorse quindi per la ‘Misura investimenti per la ripresa: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane’. Ai circa 30 milioni di euro già stanziati, si aggiungono infatti altri 2.900.860 euro; risorse utili a soddisfare tutti i progetti ritenuti ammissibili. Le altre novità riguardano l’investimento minimo che è stato abbassato da € 4mila a € 2mila e anche il termine per la presentazione della domanda prorogato al 15 dicembre 2023. “Questa misura – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi – aveva già previsto un ampliamento dei beneficiari e un aumento delle risorse. Abbiamo esteso lo strumento a tutte le micro, piccole e medie imprese manifatturiere, artigiane (e non) e messo a disposizione altri 8 milioni di euro. Con quest’ultimo aumento portiamo la dotazione finanziaria a oltre 33 milioni riuscendo a premiare tutti i progetti: ben 771. È un sostegno concreto alla sostenibilità e competitività delle nostre imprese. Come Regione continuiamo a fare tutto il possibile per supportare il tessuto economico e produttivo lombardo consapevoli che il costo dell’energia rappresenta una delle voci più pesanti del bilancio delle aziende”. Le altre novità riguardano l’investimento minimo che è abbassato da € 4mila a € 2mila e anche il termine per la presentazione della domanda prorogato al 15 dicembre 2023.

Cos’era previsto

Il provvedimento della giunta regionale aveva come criteri della misura Investimenti per la ripresa 2022 – linea efficienza energetica commercio, ristorazione e servizi, finalizzata a sostenere gli interventi di efficientamento energetico delle micro e piccole imprese dei settori commercio, pubblici esercizi e servizi che, a seguito dell’aumento dei costi dell’energia, aggravati anche dalla crisi internazionale in corso, vedono ulteriormente inasprito il contesto economico proprio nella fase di ripresa dalla crisi economica da Covid 19. Con successiva delibera n. 6404 del 23 maggio 2022 la dotazione finanziaria iniziale della misura è stata oggi incrementata con risorse delle Camere di commercio lombarde. Per consultare e scaricare il bando aggiornato al 10 maggio 2023 e gli allegati al bando: Bando efficienza energetica commercio e servizi

Come fare

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili per l’efficientamento energetico. Il contributo massimo concedibile è di 30 mila euro, l’investimento minimo deve essere di € 2mila e deve essere rendicontato entro la data di chiusura dello sportello. Sono ammissibili le spese sostenute dal 26 Aprile 2022 al 15 Dicembre 2022. Fa fede la data di emissione della fattura. Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it ... ore 10.00 del 15 giugno 2022 fino alle ore 12.00 del 15 dicembre 2023, salvo esaurimento anticipato delle risorse. Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria, sarà possibile inserire domande in lista di attesa sino alla percentuale massima del 15% della dotazione finanziaria stessa, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Tali domande potranno accedere alla fase di istruttoria qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria.

Per info: https://www.regione.lombardia.it/wps...