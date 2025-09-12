Il governo ha approvato il decreto attuativo del Bonus elettrodomestici 2025. Atteso un contributo pari al 30% del prezzo d’acquisto (più sostanzioso per le famiglie con Isee basso). L’incentivo è valido su lavatrici, forni, frigoriferi e lavastoviglie purché efficienti e made in Ue: deve essere richiesto su PagoPA (in aggiornamento).

Via libera al decreto attuativo per il Bonus Elettrodomestici 2025: atteso un contributo pari al 30% del prezzo d’acquisto, con un tetto massimo di 100 euro per apparecchio, elevabile a 200 per le famiglie con Isee sotto i 25mila euro. Lo stanziamento previsto dal governo ammonta a 50 milioni di euro complessivi.

Il bonus è riservato a cittadini maggiorenni che, per ogni nucleo familiare, potranno richiederlo solo per un singolo elettrodomestico, purché rottamino un apparecchio obsoleto in favore di uno più efficiente. Lo smaltimento a norma è responsabilità del venditore.



Le macchine scontate

L’accesso all’incentivo sarà gestito da una piattaforma digitale di PagoPA: gli utenti dovranno autenticarsi (Spid o Cie), quindi la piattaforma interrogherà Inps e Anagrafe Nazionale per verificare l’Isee e la composizione del nucleo richiedente. In caso di esito positivo, sarà emesso un voucher digitale valido per un periodo limitato, da presentare al venditore che applicherà lo sconto in fattura. Il venditore potrà recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta, gestito attraverso la società Invitalia.

Gli elettrodomestici sottoposti ad agevolazione sono: lavatrici, lavasciuga, forni (classe A); cappe (classe B); lavastoviglie e asciugabiancheria (classe C); frigoriferi e congelatori (classe D); piani cottura conformi al Regolamento Ue 2019/2016. In più, gli elettrodomestici devono essere prodotti in Unione europea, per tutelare il mercato interno.



I dubbi sulla tempistica

La misura punta a stimolare la sostituzione degli apparecchi più energivori senza ricorrere a click day: niente registrazioni affollate, ma sconto in negozio fino a esaurimento fondi. Tuttavia, permangono dubbi sulla tempistica: la piattaforma e i decreti attuativi non sono ancora operativi, e alcuni articoli segnalano la possibilità – addirittura – di un click day, magari mascherato. “Lo sconto in fattura accelera l’accesso alla misura eliminando attese, ma serve trasparenza sui tempi di attivazione”, commentano le associazioni dei consumatori. E chiedono un elenco “chiaro” dei modelli ammessi e “flessibilità” per chi attende la piattaforma: a oggi, 12 settembre, sul portale PagoPa del Bonus non c’è traccia.