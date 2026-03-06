Emerge dal rapporto Fire “Catena del valore delle tecnologie di elettrificazione industriale in Italia” presentato a Roma. Focus sulle tecnologie già disponibili.

Nell’elettrificazione industriale l’Italia corre più della media Ue. Il tasso di elettrificazione dell’industria nazionale ha raggiunto il 39% nel 2022, contro una media dell’Europa a 27 del 33,3%. Un dato che colloca il Paese al primo posto tra le grandi economie europee. È quanto emerge dallo studio “Catena del valore delle tecnologie di elettrificazione industriale in Italia”, presentato da Fire (Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia) durante il convegno sulla decarbonizzazione promosso a Roma con il Gse, Gestore dei servizi energetici, e con il supporto della European Climate Foundation.

Il report fotografa la filiera italiana delle tecnologie per elettrificare il calore di processo e recuperare quello di scarto. Dai produttori agli installatori, dalle esco agli energy manager fino agli utilizzatori finali. L’obiettivo è capire struttura, criticità e potenziale di un comparto strategico per tagliare le emissioni.



Pompe di calore e ricompressione del vapore

Il rapporto contiene un focus sulle tecnologie già disponibili per il calore a bassa e media temperatura – pompe di calore industriali, caldaie elettriche, sistemi di ricompressione del vapore – con una base manifatturiera in larga parte europea e, in diversi segmenti, radicata in Italia.

Nel quadro europeo, l’elettrificazione dei consumi finali è al 23% medio. L’Italia è poco sotto, al 22,3%. Ma sull’industria fa meglio. Resta aperta la sfida dei settori hard-to-abate come la siderurgia, che valgono il 5% del valore aggiunto nazionale e pesano per circa il 20% delle emissioni dirette di CO2.



Di Santo: “Rivedere i prezzi di elettricità e gas”

“Decarbonizzare alcuni processi industriali è già oggi possibile e con successo, conseguendo benefici in termini di sicurezza energetica, riduzione dei rischi e competitività”, ha affermato Dario Di Santo, direttore di Fire. E ha aggiunto: “Per superare le barriere esistenti e supportare le imprese nell’adozione delle soluzioni legate all’elettrificazione e ai recuperi termici, considerati gli incentivi già in essere, riteniamo utile introdurre programmi di informazione e formazione per la filiera, dare seguito alle politiche già previste ma non ancora attuate, come il Fer T, e rivedere, pur con le cautele del caso, la struttura prezzi di elettricità e gas, che oggi non favorisce questi investimenti”.

Insomma, servono ricerca e progetti pilota per l’alta temperatura. Ma la traiettoria è tracciata.



Nella foto, la presentazione del report (ufficio stampa Fire).