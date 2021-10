Il Consiglio dei Ministri ha approvato la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 che consentirà il rinnovo di diverse misure tra le quali quella sull'efficientamento energetico

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 che contiene la tanto attesa proroga al 2023 per il bonus 110%. "La strategia di consolidamento della finanza pubblica - si legge in sintesi nella nota al DEF - consentirà di coprire il rinnovo di svariate misure di rilievo economico e sociale, fra cui quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di Garanzia per le PMI, all’efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi".

Le scadenze

Nel mese di agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 che confermava le risorse necessarie per le proroghe già previste dalla Legge di Bilancio 2021 e dal D.L. n. 59/2021. L'attuale orizzonte temporale per il superbonus 110% prevede una scadenza finale al 31 dicembre 2022 per edifici, uni e pluri-familiari e per i condomini. Un anno in più per l’edilizia IACP.