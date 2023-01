Sono quasi 360mila gli interventi autorizzati; l’investimento medio per i condomini è di quasi 600mila euro

Ammontano a quasi 62,5 milioni di euro gli investimenti ammessi a detrazione alla fine di dicembre per il Superbonus 110%. I dati sono stati pubblicati da Enea, che ha conteggiato nel 2022 un totale di 359.444 di interventi complessivamente ammessi a detrazione.

Condomini e abitazioni indipendenti

Più nel dettaglio dei dati delle asseverazioni, 48.087 riguardano i condomini (il 70% è stato effettivamente realizzato), mentre gli edifici unifamiliari sono 208.622 (77% i lavori realizzati), e le unità immobiliari indipendenti sono 102.725 (ultimati per l’82,2%). L’investimento medio per i condomini è di poco più di 599.000 euro, per gli edifici unifamiliari è di 113.700 euro, mentre per quelli indipendenti è di poco superiore ai 97.000 euro.