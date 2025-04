Prosegue la “coda” nell’utilizzo del bonus per condomini e case. Quasi 500mila gli interventi totali. Ecco i nuovi dati dell’Enea aggiornati al 28 febbraio 2025.

Ammontano a 115,2 miliardi di euro gli investimenti complessivi ammessi fino alla fine di febbraio 2025 al Superbonus 110%. I dati sono stati pubblicati, come ogni mese, dall’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), che ha conteggiato un totale di 498.738 interventi complessivamente ammessi a detrazione. I numeri si riferiscono agli interventi completati.



Condomini e abitazioni indipendenti

Più nel dettaglio, sono 136.383 gli interventi che riguardano i condomini (quasi il 95% sono stati effettivamente realizzati), mentre gli edifici unifamiliari sono 244.990 (98,3% i lavori realizzati); le unità immobiliari indipendenti toccano quota 117.360 (ultimate per il 98,3%). L’investimento medio per i condomini è di 597.898 euro, per gli edifici unifamiliari è di 117.154 euro, mentre per quelli indipendenti è pari a 98.241 euro.



Castelli

Come accade da diversi report, sono rendicontati anche i lavori compiuti all’interno dei castelli: sono complessivamente cinque gli interventi portati a termine in questi palazzi d’epoca per quasi 1,9 milioni di euro d’investimento, tutti già realizzati.



A questo link i report precedenti: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/