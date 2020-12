Tra le figure richieste: elettricisti, caldaisti, idraulici, operai edili, ingegneri, geometri, termoidraulici, carpentieri, serramentisti. Impatto sul Pil di tre punti percentuali e un giro d'affari di 63 miliardi di euro

Il Superbonus 110% porterà un incremento di 100mila posti di lavoro all'anno, nel settore dell'edilizia e in tutto l'indotto, con un impatto sul Pil di tre punti percentuali e un giro d'affari di 63 miliardi di euro. Ovviamente per vedere questi effetti positivi è necessario che la misura abbia un orizzonte temporale di almeno tre anni". Lo scrivono sul Blog delle Stelle i deputati del MoVimento 5 Stelle Luca Sut e Patrizia Terzoni citando i dati contenuti nelle proiezioni e nei dati registrati da diversi soggetti, come lo studio dell'Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili), diffuso dall'Agenzia per il Lavoro Orienta



"Elettricisti, caldaisti, idraulici, operai edili, ingegneri, geometri, termoidraulici, carpentieri, serramentisti: sono alcune delle figure professionali che, come indicato dallo studio dell'Ance, nelle ultime settimane hanno registrato un incremento della domanda di lavoro. Si tratta di lavori nei settori più coinvolti dal Superbonus 110%. Tra questi, quello dell'edilizia è sicuramente centrale e, come indicato dallo studio Unioncamere-InfoCamere di ottobre scorso, grazie all'impulso del Superbonus, tra luglio e settembre, sono nate quasi 5mila imprese. Una crescita che si deve soprattutto alle piccole realtà individuali, agli specialisti e artigiani nelle attività di impiantistica e di finitura degli edifici e ai posatori di infissi", riprendono i due parlamentari pentastellati.



"Anche il recente rapporto del Cresme (Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio) con il centro Studi della Camera dei deputati ha stimato, se solo il Superbonus si estendesse al 2022, un impatto complessivo di almeno 8 miliardi, confermando peraltro quanto siano remunerativi anche per le casse dello Stato gli incentivi legati all'edilizia introdotti negli anni passati", aggiungono tra l'altro.