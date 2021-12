Approvato emendamento in Commissione Bilancio del Senato, i lavori devono avvenire entro giugno 2022; il Bonus facciate passa invece dal 90 al 60%

Approvato l'emendamento alla manovra sul Superbonus 110% che toglie il vincolo del tetto ISEE per le villette. Il testo approvato è lo stesso riformulato e poi presentato in commissione Bilancio durante l'esame della legge. L'articolo 8 della Manovra 2022 “proroga il superbonus per l'efficientamento energetico: gli interventi in Commissione hanno reintegrato la misura iniziale, l'unico vincolo rimasto è di ordine temporale: i lavori devono avvenire entro giugno 2022”, si legge nel comunicato del Senato.

Gli altri provvedimenti

Tra gli altri provvedimenti è stato deciso che la detrazione del bonus facciate si abbasserà invece dal 90% al 60% dal 2022. Per quanto riguarda il bonus mobili, per il 2022 il limite di spesa si riduce da 16 mila euro a 10 mila euro. Nei due anni successivi la soglia si riduce a 5 mila euro. Previsto invece un bonus del 75% per abbattere le barriere architettoniche: si prevede una detrazione da scontare in 5 anni per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, con tetto a 50mila euro per le villette, 40mila ad appartamento per i piccoli condomini e 30mila per le abitazioni nei palazzi oltre le 8 unità. Il bonus serve per installare ad esempio ascensori o montacarichi, e sarà esteso anche a "interventi di automazione degli impianti degli edifici", comprese le spese di smaltimento dei vecchi impianti. La legge di bilancio approderà alla Camera il 28 dicembre, con l'avvio della discussione generale alle 14. Le votazioni non avranno inizio prima delle 18 così come ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

Fraccaro: molto soddisfatto

“Oggi sono molto soddisfatto degli obiettivi raggiunti in Senato – ha scritto Riccardo Fraccaro (M5S) il principale sostenitore della norma - abbiamo ottenuto la proroga per i condomini a dicembre 2023, la proroga per le abitazioni unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti con accesso autonomo fino a dicembre 2022 per chi ha effettuato il 30% dei lavori entro giugno 2022, l'eliminazione del tetto ISEE, l'eliminazione del limite per chi non aveva presentato la CILA entro settembre 2021 per poter ultimare i lavori entro dicembre 2022. È stata introdotta la possibilità che le unità site all'interno dei condomini possano ultimare i lavori cosiddetti trainati in linea con le stesse scadenze che il condominio avrà sui lavori delle parti comuni, è stato esteso il termine a dicembre 2023.