In Gazzetta ufficiale la conversione del decreto sul fondo complementare PNRR. Rimangono le restrizioni per edifici fino a quattro unità immobiliari

Il Superbonus al 110% si potrà utilizzare, negli edifici condominiali, per tutto il 2022 a prescindere dallo stato di avanzamento dei lavori. È quanto contenuto tra le misure urgenti del fondo complementare al PNRR della conversione in legge del decreto 59/21 pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La novità è dunque che è possibile accedere al superbonus per tutto il prossimo anno. In precedenza, era stato stabilito che a giugno 2022 doveva essere stato completato il 60% delle opere.

Villette e bifamiliari

Rimane invece questa restrizione per le persone fisiche, proprietarie di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, che potranno utilizzare il Superbonus fino al 31 dicembre 2022 se avranno realizzato il 60% degli interventi al 30 giugno 2022. Resta invece per il momento invariata al 31 dicembre 2021 la scadenza finale per usufruire del Superbonus per interventi di persone fisiche su edifici unifamiliari. La legge di bilancio 2021 ha previsto di allungare questo termine di 6 mesi, al 30 giugno 2022, ma questa proroga è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

Cessione del credito

Parlando poi di cessione del credito e sconto in fattura, è bene ricordare che queste due opzioni ad oggi possono essere fruite per tutto il 2021, mentre per la loro validità nel 2022, prevista dalla legge di Bilancio 2021, si attende ancora la conferma dal Consiglio dell’Unione europea.