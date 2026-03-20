Il numero degli interventi complessivi viaggia verso i 504mila. Tutti i dati aggiornati dell’Enea.

Ammontano a 124,8 miliardi di euro gli investimenti complessivi ammessi all’incentivo Superbonus alla fine di febbraio 2026. I dati sono stati pubblicati come ogni mese dall’Enea che ha conteggiato un totale di 503.936 interventi complessivamente ammessi a detrazione.



Condomini e abitazioni indipendenti

Più in dettaglio, 140.592 interventi riguardano i condomini (il 97,3% sono stati effettivamente realizzati), mentre gli edifici unifamiliari sono 245.896 (98,4% i lavori finiti), infine le unità immobiliari indipendenti che sono 117.443 (ultimati il 98,4% dei cantieri). L’investimento medio per i condomini è di oltre 613mila euro, per gli edifici unifamiliari è di 117.203 euro, mentre per quelli indipendenti è di oltre 98mila euro.

Nel report ci sono anche i lavori compiuti all’interno dei castelli: sono complessivamente cinque gli investimenti fatti in questi palazzi d’epoca per circa 1,8 milioni di euro, già tutti realizzati.



A questo link i report precedenti: https://www.efficienzaenergetica.ene...