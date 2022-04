La conferma del ministro Franco nel questione time. Rimane però il nodo della cessione dei crediti

Il governo ha confermato l’intenzione di voler approvare una proroga oltre il 30 giugno del termine per il raggiungimento del 30% dei lavori per le case unifamilari che vogliono accedere al Superbonus 110%”. Lo ha detto Il ministro dell'economia Daniele Franco durante il question time alla Camera



Intervento sulla cessione crediti

Il ministro Franco ha inoltre confermato la volontà di modificare, in un prossimo intervento normativo, il sistema di cessione dei crediti affinché sia possibile consentire una ulteriore cessione banca-correntista già prima del quarto passaggio



Ma le Poste sono ferme

“Purtroppo, però – segnala il deputato Riccardo Fraccaro – Franco non ha spiegato il motivo per cui Poste Italiane non abbia ancora riaperto l'acquisto dei crediti derivanti dai bonus edilizi delle imprese che hanno effettuato lo sconto in fattura. Fino a che non verrà risolto questo nodo le nostre imprese continueranno a restare senza liquidità e a rischio fallimento”.