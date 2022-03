Sono in gran parte provenienti da immobili indipendenti o unifamiliari. Le Regioni più coinvolte sono Lombardia, Veneto e Lazio

Il Superbonus ha portato investimenti per oltre 21 miliardi di euro. I dati di Enea relativi a fine febbraio hanno evidenziato che le cosiddette asseverazioni sono state complessivamente 122.548, per quasi 15 miliardi di lavori conclusi ammessi a detrazione.



Abitazioni singole

Tra questi il volume maggiore è confluito sulle abitazioni singole (edifici unifamiliari), oggetto di oltre 64mila pratiche per una spesa di oltre 7 miliardi e una percentuale di lavori realizzati di oltre il 74%. L’investimento medio in questo caso è di 110mila euro. Bene anche le unità funzionalmente indipendenti, che hanno riguardato 39.337 pratiche per un totale di oltre 3,8 miliardi e una percentuale di lavori realizzati pari al 76%, con un investimento medio di quasi 97mila euro.



Condomini

Più lento lo sviluppo del superbonus per i condomini: le pratiche sono 19.050, il 15,5% del totale degli immobili, per un volume di affari di 10,2 miliardi. In questo caso, visto anche l’allungamento dei tempi di cantiere, i lavori già realizzati scendono al 64,2%; l’investimento medio complessivo è di 538mila euro, in calo rispetto alla precedente rilevazione.



Regioni

Tra le regioni più attive sono segnalate la Lombardia con 18.704 asseverazioni con investimenti per 3,48 miliardi, il Veneto con 15.709 asseverazioni, delle quali quasi tutte provenienti da villette o edifici indipendenti (14.512) per un investimento totale di 2,31 miliardi e Lazio, con 10.740 e 1,95 miliardi di investimenti.