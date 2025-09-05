Prosegue la “coda” nell’utilizzo dell’incentivo per case e condomini: 500.518 gli interventi complessivamente ammessi a detrazione fiscale. Tutti i numeri dell’Enea aggiornati al 31 luglio 2025.

Ammontano a 117,1 miliardi di euro gli investimenti complessivi ammessi al SuperEcobonus fino al 31 luglio 2025. I dati sono stati pubblicati, come ogni mese, dall’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), che ha conteggiato un totale di 500.518 interventi complessivamente ammessi a detrazione fiscale. I numeri si riferiscono agli interventi completati.



Condomini e abitazioni

Nel dettaglio, sono 137.991 gli interventi che riguardano i condomini (il 95,2% sono stati effettivamente realizzati), mentre gli edifici unifamiliari sono 245.133 (98,3% i lavori realizzati); le unità immobiliari indipendenti toccano quota 117.389 (ultimate per il 98,3%). L’investimento medio per i condomini è di 604.505 euro, per gli edifici unifamiliari è di 117.155 euro, mentre per quelli indipendenti è pari a 98.245 euro.



Castelli

Anche in questo report sono rendicontati i lavori compiuti all’interno dei castelli (categoria A9 del catasto, aperti al pubblico): sono fermi a cinque gli interventi portati a termine in questi palazzi d’epoca per quasi 1,9 milioni di euro d’investimento, tutti già realizzati.



A questo link tutti i report Enea sul Superbonus 110% (dati nazionali e regionali): https://www.efficienzaenergetica.ene...