Risalita delle asseverazioni: in un mese +11.000 lavori. Si rafforza il peso dei condomìni, che rappresentano il 60% del valore

Si è avvicinata a novembre la quota 100 miliardi di euro di investimenti per il Superbonus. Un traguardo che con tutta probabilità sarà certificato nel prossimo report dell’Enea. Nel documento aggiornato alla fine mese scorso, gli investimenti complessivi superano di poco i 98 miliardi di euro. Quelli ammessi a detrazione sono 96,7 miliardi di euro.



La conferma della ripresa

Dal punto operativo si tratta del secondo mese consecutivo che evidenzia una ripresa: a novembre, dopo aver registrato una media di crescita di 4.000-5.000 unità, il totale è arrivato ora a oltre 10.700 asseverazioni. Un aumento che fa seguito a quello della precedente rilevazione Enea, in cui la crescita era stata di circa 7.500 immobili. Continua la progressione dei condomini, che adesso rappresentano un quinto degli edifici coinvolti dai cantieri, pur pesando per il 60% in termini economici. Contestualmente è inevitabile la discesa delle unifamiliari e delle unità funzionalmente indipendenti, rispettivamente -1,2% e -0,6% se si parla di investimenti.