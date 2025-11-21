Le ristrutturazioni di condomini e case completate grazie agli incentivi fiscali toccano quota 501.348. I numeri dell’Enea aggiornati al 31 ottobre 2025.

Ammontano a 122,8 miliardi di euro gli investimenti complessivi ammessi al Superbonus fino al 31 ottobre 2025. I dati sono stati pubblicati, come ogni mese, dall’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), che ha conteggiato un totale di 501.348 interventi complessivamente ammessi a detrazione fiscale. I numeri si riferiscono agli interventi completati.



Condomini e abitazioni indipendenti

Nel dettaglio, sono 138.719 gli interventi che riguardano i condomini (il 95,4% sono stati effettivamente realizzati), mentre gli edifici unifamiliari sono 245.237 (98,3% i lavori realizzati); le unità immobiliari indipendenti toccano quota 117.387 (ultimate per il 98,3%). L’investimento medio per i condomini è di 608.672 euro, per gli edifici unifamiliari è di 117.164 euro, mentre per quelli indipendenti è pari a 98.237 euro.



Castelli

Anche in questo report sono rendicontati i lavori compiuti all’interno dei castelli (categoria A9 del catasto, aperti al pubblico): sono sempre complessivamente cinque gli interventi portati a termine in questi palazzi d’epoca per quasi 1,9 milioni di euro d’investimento, tutti già realizzati.



A questo link tutti i report Enea sul Superbonus 110% (dati nazionali e regionali): https://www.efficienzaenergetica.ene...