Per le imprese ricettive l’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile ed entro il limite massimo di 40.000 euro

Dal 31 ottobre 2022 è possibile presentare le domande di contributo per il bando per l’efficientamento energetico, finanziato da Regione Lombardia e gestito da Unioncamere Lombardia, con le Camere di commercio, tra cui la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, che va ad integrare il precedente bando promosso dalle Camere di Commercio lombarde sullo stesso tema.



Cosa contiene il bando

Il bando “Efficienza Energetica” è finalizzato a sostenere le micro, piccole e medie imprese lombarde (MPMI), comprese le ditte individuali, che esercitano attività ricettiva alberghiera, non alberghiera e le agenzie di viaggio che, a seguito dell’aumento dei costi dell’energia aggravati anche dalla crisi internazionale in corso, vedono ulteriormente aggravato il contesto economico proprio nella fase di ripresa dalla crisi economica. Obiettivo dell’iniziativa è supportare le PMI lombarde del settore ricettivo ad effettuare interventi di rinnovamento delle proprie sedi con investimenti che abbiano la finalità del risparmio energetico. Le risorse stanziate ammontano a 2.000.000 di euro. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile ed entro il limite massimo di 40.000 euro, a fronte di un investimento minimo di 4.000 euro. Vengono riconosciute esclusivamente le spese relative a beni e attrezzature strettamente funzionali all’efficientamento energetico sostenute dal 1° gennaio 2022 al 22 dicembre 2022, per le quali farà fede la data di emissione della fattura. L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello valutativo” a rendicontazione secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.



Come fare

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma digitale dalle ore 11.00 del 31 ottobre 2022 fino alle ore 16.00 del 22 dicembre 2022. I testi completi dei bandi e le istruzioni per compilare le domande sono pubblicati sul sito al link alla sezione Bandi – contributi alle imprese. Per accedere al bando e domande vai qui https://www.unioncamerelombardia.it/...