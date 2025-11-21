Boom di richieste su app e sito. Ora 15 giorni per riscuotere il voucher. Dalle lavatrici in classe A ai frigoriferi in classe D, ecco gli apparecchi che si possono acquistare.

Fondi bruciati in una sola giornata . Il portale www.bonuselettrodomestici.it e la app dedicata hanno anche subito blocchi e riattivazioni dovuti alla forte richiesta per l’agevolazione: 550mila le domande totali. Il bonus elettrodomestici messo a disposizione dal governo consiste in un contributo erogato sotto forma di voucher, ricorda l’Ansa, destinato all’acquisto di apparecchi ad alta efficienza energetica da parte degli utenti che ne sostituiscono di obsoleti. Obiettivo, favorire il risparmio energetico e promuovere il corretto smaltimento dei vecchi apparecchi.

Il voucher copre fino al 30% del costo di acquisto, con un massimale di 100 euro per nucleo familiare e di 200 euro per i nuclei con Isee inferiore a 25mila euro annui. Per il 2025, le risorse complessive destinate agli utenti finali ammontano a 48,1 milioni di euro, messi a disposizione dal fondo istituito presso il ministero delle Imprese. Il bonus elettronico ha validità di 15 giorni a partire dalla sua emissione, dopodiché decade e non potrà essere più utilizzato. L’utente dovrà esibire il voucher al venditore per poter acquistare l'elettrodomestico. Al venditore sarà riconosciuto un rimborso pari al valore dello stesso voucher. Ma anche il produttore di elettrodomestici dovrà aver aderito all'iniziativa. A questo primo step dell’incentivo, infatti, possono partecipare solo i produttori la cui ragione sociale risulta presente nella banca dati pubblica European product registry for energy labelling e i produttori di piani cottura, per i quali non è prevista la registrazione nel database.



Che cosa si può acquistare

Il voucher è valido solo per alcune tipologie di elettrodomestici realizzati in Europa e con determinati requisiti energetici: lavatrici e lavasciuga con classe energetica A o superiore; forni di classe energetica A o superiore; cappe da cucina di classe B o superiore; lavastoviglie di classe C o superiore; asciugabiancheria di classe C o superiore; frigoriferi e congelatori di classe D o superiore; piani cottura conformi ai limiti previsti dal Regolamento Ue 2019/2016.