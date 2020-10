Le osservazioni da inviare entro il 15 ottobre riguardano le possibili condizioni di sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e delle altre tecnologie efficienti

Il GSE ha avviato il processo di consultazione per raccogliere opinioni e punti di vista sullo sviluppo delle tecnologie efficienti di riscaldamento e raffrescamento tra le associazioni di categoria. A fine luglio è infatti entrato in vigore il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73 che prevede una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti e che il GSE, nel predisporre il rapporto, consulti le Associazioni di Categoria, “al fine di identificare gli attuali ostacoli che limitano la diffusione della cogenerazione ad alto rendimento, e di proporre le più efficaci azioni correttive”.

In quest'ottica viene avviato il processo di consultazione delle Associazioni di Categoria che intendono contribuire, invitandole a esprimersi su possibili ambiti, tipologie e condizioni di sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e delle altre tecnologie efficienti di riscaldamento e raffrescamento; ostacoli che limitano una maggiore diffusione di tali tecnologie; azioni che possano consentire di superare tali ostacoli.



I soggetti interessati a partecipare alla consultazione possono trasmettere le proprie osservazioni entro e non oltre il 15 ottobre 2020, all'indirizzo di posta elettronica [email protected], riportando nell'oggetto “Nome_Associazione - Consultazione D.lgs. 73/2020".



