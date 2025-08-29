La Conferenza Unificata ha approvato i nuovi fondi. Più incentivi a famiglie, PA e imprese. Fotovoltaico e pompe di calore al centro del piano.

La Conferenza unificata ha dato il via libera al Conto Termico 3.0: il nuovo schema di incentivi per efficienza energetica e rinnovabili aprirà una nuova fase della transizione green italiana. Il decreto punta su un budget di 900 milioni di euro all’anno, di cui 400 destinati all’amministrazione pubblica e 500 a privati, imprese ed enti del terzo settore. Tra le novità di rilievo: entrano nel perimetro agevolativo impianti fotovoltaici con accumulo e colonnine di ricarica, a patto che siano “trainati” dalla sostituzione degli impianti termici con pompe di calore. Si ampliano anche i beneficiari con le comunità energetiche rinnovabili, le autorità portuali, i consorzi e le società in-house.

Inoltre, la platea comprende ora edifici non residenziali privati, oltre ai tradizionali pubblici.



Gava: “Un provvedimento atteso”

“Il Conto Termico 3.0 è un provvedimento molto atteso, soprattutto dagli enti locali, e per il quale il ministero ha lavorato con grande solerzia”, ha commentato il viceministro dell’Ambiente Vannia Gava. Che ha sottolineato: “Rendiamo così più semplice, accessibile ed efficace uno strumento già apprezzato da amministrazioni pubbliche, imprese e cittadini”.



Rimborsi fino al 65% per i privati

Secondo gli analisti del settore, il sostegno diretto tramite rimborso immediato, fino al 65% per i privati e fino al 100% per gli edifici pubblici nei piccoli comuni, accelera l’efficienza e incentiva scenari di autoconsumo integrato.

La procedura entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Gse sta attivando il portale per presentare le domande.

Info: https://www.gse.it/servizi-per-te/ef...