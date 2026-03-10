Stop al ricorso al Tar che poteva bloccare il progetto a Ostiglia: la ditta costruttrice chiedeva 200 milioni di risarcimento. Il progetto prevede la realizzazione di 332 container.

Nel mantovano un'azienda ha risposto con una richiesta di risarcimento da 200 milioni a un comitato ambientalista che provava a bloccarne i progetti di sviluppo con un ricorso al Tar. La ditta romana Hpsp Cingoli - leggiamo sul Messaggero - nel dicembre 2024 aveva ottenuto dal ministero dell'Ambiente l'autorizzazione a costruire un grosso impianto di accumulo di energia elettrica nel territorio del Comune di Ostiglia, cittadina da settemila abitanti in provincia di Mantova.



Il progetto

Il progetto Ostiglia Bess prevede la costruzione di 332 container di energia, un edificio centrale e 15 cabine per i servizi ausiliari per una potenza di circa 249 Mw, dettaglia il via libera ministeriale.

Dopo l'approvazione del ministero, è arrivata anche quella dell'amministrazione comunale e sono iniziati i lavori. Sembrava tutto avviato a dotare il territorio di uno snodo rilevante dell'energia elettrica: per bess (battery energy storage system) si intendono i sistemi di accumulo dell'energia che sono ormai essenziali per lo sviluppo di una rete elettrica a cui si connettono impianti che producono energia da fonti non programmabili, come eolico e fotovoltaico.

Al momento i numeri di Terna parlano di poco più di 2 milioni di impianti installati in Italia per una potenza di 42.874 Mw. Con una tale quantità di impianti, i bess sono fondamentali per superare il problema dell’intermittenza della produzione di energia che da sempre è un punto debole delle rinnovabili non programmabili.



La controversia

A inizio 2025 però il comitato locale Cittadini per l’Ambiente aveva deciso di mettersi di traverso con tutti i mezzi: oltre a contestare in ogni sede pubblica il progetto, ha avviato una raccolta fondi che ha toccato ben presto i 22mila euro. Questi soldi vennero investiti in un ricorso al Tar per bloccare l’avanzamento di Ostiglia Bess.

All’iniziativa si era unita anche l’amministrazione comunale, ma solo in adesione al documento preparato dagli ambientalisti.

A metà del 2025 l’azienda aveva cercato un dialogo con il comitato chiedendo un incontro diretto in cui affrontare eventuali criticità. L’esito dell’incontro però era stato negativo. A questo punto l’azienda ha cambiato registro e si è affidata agli avvocati. Sono state inviate due diffide in cui si chiarisce al Comune e al comitato che se il ricorso non fosse ritirato sarebbe stata avviata una causa di risarcimento danni multimilionaria: la risposta arrivata sul finire dell’anno è il ritiro immediato del ricorso al Tar da parte sia del comitato che da parte del Comune.