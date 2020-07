Lo ha detto il Capo di gabinetto dell'Antitrust, Enrico Quaranta, intervenuto in commissione Industria del Senato sul tema delle bollette elettriche

L'ennesima proroga alla cessazione del regime di maggiore tutela del prezzo nel mercato dell'energia elettrica sia anche l'ultima: l’appello è stato rinnovato del capo gabinetto dell'Autorità Antitrust, Enrico Quaranta, nel corso di un'audizione in commissione Industria al Senato, ribadendo quanto già espresso dall’autorità a metà giugno con una segnalazione ad hoc.



"Al fine di evitare ulteriori effetti anticoncorrenziali, particolarmente negativi per l’utenza e aggravati, da ultimo, dalle crescenti difficoltà derivanti dall’attuale situazione di emergenza sanitaria, l’AGCM - ha aggiunto Quaranta - ha ritenuto necessario ribadire come il nuovo termine individuato dall’articolo 12 del decreto Milleproroghe, che porta al 1° gennaio 2022 la cessazione del sistema di regolazione di prezzo nel mercato dell’energia elettrica, per le micro imprese e per i clienti domestici, e al 1° gennaio 2021 nel mercato dell’energia elettrica per le piccole imprese, debba avere carattere di definitività e non possa essere oggetto di ulteriori rinvii".



Scettica sui tempi dell’addio al tutelato è stata spesso l’Arera: per il presidente Stefano Besseghini “l'orizzonte temporale attualmente previsto dalla legge sulla Concorrenza per la rimozione delle tutele di prezzo risulta critico”. Un emendamento al Milleproroghe ha comunque stabilito che il ministero dello Sviluppo economico, per definire il dm con le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato libero di energia e gas dei clienti finali, non dovrà solo sentire l'Arera e le commissioni parlamentari competenti, ma anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.