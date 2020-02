Emerge da un'indagine del Centro Studi Ircaf. La maggiore spesa per la bolletta elettrica, rispetto al regime di tutela, raggiunge 409 euro l'anno

Solo il 5,14% delle 1.108 offerte sul mercato libero dell'energia per clienti domestici sono più vantaggiose rispetto alle tariffe del servizio di maggior tutela, mentre tutte le altre sono più onerose. È quanto ha appurato un'indagine del Centro Studi Ircaf (Istitituto Ricerche, Consumo, Ambiente e formazione), presentata al Convegno "Verso il mercato energia con la fine della maggior tutela: quale transizione, impatto e scelte per i consumatori e le piccole imprese?".



L'indagine calcola che la maggiore spesa per la bolletta elettrica, rispetto al regime di tutela, raggiunge 409 euro l'anno, nelle offerte più care per una famiglia tipo residente a Milano, mentre il risparmio massimo realizzabile con le offerte più convenienti nel mercato libero è di 73 euro l'anno. Per il gas invece, il sovrapprezzo massimo è di 132 euro e il vantaggio massimo di 48 euro.



La ricerca sottolinea inoltre come quasi nessuna delle proposte più vantaggiose sono offerte Placet (che prevedono prezzo libero a condizioni equiparate di tutela) e che la grande maggioranza delle offerte di mercato libero migliori si possono concludere solo sul web. Inoltre, solo un terzo delle 504 società di vendita dell'energia e del gas pubblicano i loro dati sul portale pubblico di comparazione dell'Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente).