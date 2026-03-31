I temi dell’assemblea nazionale dell'Associazione Reseller e Trader Energia. Pellegrino (Arte): “Servono prezzi sostenibili e una filiera coordinata per aiutare concretamente territori, imprese e cittadini”.

È impossibile garantire equità sociale finché l’Europa continua a registrare i prezzi dell'energia più alti su scala globale, per questo motivo la transizione energetica rischia di trasformarsi in un onere insostenibile per cittadini e imprese. È questo il messaggio lanciato alla propria assemblea nazionale dall’Associazione reseller e trader di energia (Arte), che solleva una riflessione critica sulla reale sostenibilità sociale del percorso di decarbonizzazione intrapreso dall’Ue.

Senza un riallineamento dei costi energetici, dicono i rivenditori di energia, il passaggio alle fonti rinnovabili rischia di generare nuove forme di esclusione economica, minando la competitività del sistema produttivo e il potere d'acquisto delle famiglie.



Interventi strutturali

L’associazione ribadisce il ruolo fondamentale dei trader e dei reseller per i territori come garanti della concorrenza. In questa fase di profondo cambiamento, non basta gestire l'emergenza ma è indispensabile che l'intera filiera energetica sia funzionale, snella e allineata agli obiettivi di sviluppo del Paese.

Proprio per questo motivo Arte chiede interventi strutturali che superino la logica dei bonus temporanei, puntando su una semplificazione normativa che permetta agli operatori di trasferire efficienza ai consumatori finali. Gli operatori sono i veri motori del cambiamento, ma per guidare questa transizione serve un ecosistema che non penalizzi chi garantisce la fornitura energetica in un contesto di altissimo rischio finanziario e operativo.

La quarta assemblea nazionale di Arte "Le rotte dell'energia: nel mare della transizione navigare è un'Arte", che si è svolta a Roma, ha rappresentato anche un'occasione di solidarietà: l'associazione ha annunciato una donazione di 20mila euro destinata al reparto di oncologia pediatrica dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, a testimonianza dell'impegno non solo verso le sfide energetiche del Paese, ma anche verso le comunità e le persone più vulnerabili.



Le parole di Pellegrino

"La transizione energetica può dirsi davvero socialmente sostenibile se l'Europa continua ad avere l'energia più cara del mondo? Noi operatori viviamo quotidianamente il mercato e cerchiamo di adattare questo cambiamento direttamente sul territorio. Proprio per questo riteniamo che la filiera debba essere più coordinata. Il nostro obiettivo è aiutare concretamente le comunità locali, ma per farlo serve un sistema che non penalizzi chi deve guidare questa transizione sul campo", ha dichiarato Diego Pellegrino (nella foto), portavoce di Arte.



Le parole di Pichetto

All’assemblea è intervenuto anche il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto secondo il quale “certamente il quadro dei dazi complessivi e la situazione in cui ci troviamo rispetto al Golfo Persico, rispetto alla distruzione dei liquefattori nel Qatar e alla necessità di gran parte del mondo, parlo dei paesi asiatici, di andare a fornirsi da fornitori anche che erano i nostri principali fornitori, crea tutta una situazione di incertezza a livello di mercato che le conseguenze sono in questo momento tutte da prevedere”.