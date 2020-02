Per l’AGCM i continui rinvii hanno determinato nei consumatori incertezza e confusione e quindi scarsa propensione al cambiamento

Il primo gennaio 2022 rimane la data fissata per l'abrogazione del servizio di tutela. A dirlo è l'Antitrust, che ritiene necessario che il nuovo termine venga "espressamente considerato come inderogabile e, quindi, non suscettibile di ulteriori rinvii".

L'Autorità garante della concorrenza e il mercato, in un parere pubblicato sul bollettino, precisa che questo invito ha l'obiettivo "di scongiurare il realizzarsi dei significativi effetti anticoncorrenziali" evidenziatisi dopo il rinvio dell'entrata in vigore della liberalizzazione del mercato dell’energia in Italia.

I continui rinvii del termine di abrogazione del servizio di tutela, afferma l'Antitrust, hanno “determinato nei consumatori incertezza e confusione e quindi una scarsa propensione al cambiamento”, favorendo “ulteriori concentrazioni dell'offerta, con crescenti complessità, di natura essenzialmente concorrenziale, per la definizione delle modalità con cui procedere alla transizione nel mercato libero dei soggetti che alla scadenza di legge non avranno autonomamente scelto un fornitore a mercato”.