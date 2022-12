Il numero medio di interruzioni per utente (4,07) per tutte le cause nel 2021 è sostanzialmente allineato al dato dell’anno precedente

Nel 2021 si conferma il miglioramento degli indicatori di durata e di numero delle interruzioni senza preavviso, lunghe e brevi di elettricità.



Trend in calo

Grazie alla regolazione premi/penalità dell’Arera e a un anno meteorologicamente favorevole, la durata delle interruzioni per utente in bassa tensione conferma il trend di riduzione, scendendo a 62 minuti (dagli 86 del 2019), ripartita tra 21 minuti per cause non di responsabilità dei distributori (in grandissima parte a seguito di eventi eccezionali) e i restanti 41 minuti di responsabilità dei distributori, la parte soggetta alla regolazione, a conferma del dato 2020 e in miglioramento rispetto ai 47 minuti nel 2019, riferisce una nota. Il numero medio di interruzioni per utente (4,07) per tutte le cause nel 2021 è sostanzialmente allineato al dato dell’anno precedente (3,99), in miglioramento rispetto alle 4,62 interruzioni per utente del 2019.



Penalità e premi

Per le interruzioni nella fornitura di energia elettrica nel 2021 di responsabilità dei distributori sono oltre 21,8 milioni (contro i 9 milioni del 2020) gli euro che verranno restituiti dagli operatori ai consumatori come penalità lorde per i disservizi e che andranno a riduzione delle tariffe di distribuzione complessive, una delle quattro voci presente nella bolletta. Alle 27 imprese distributrici soggette a questa regolazione (almeno 15 mila utenti connessi in bassa tensione) sono stati assegnati premi netti (differenza tra premi lordi e penalità lorde) pari a 30,8 milioni di euro.

A livello societario, E-Distribuzione rappresenta la quasi totalità delle penalità lorde con 19,8 milioni di euro, ma al contempo incassa il premio netto maggiore di 27,1 milioni di euro. A questo proposito si segnala che Areti e, parzialmente, E-Distribuzione restano al momento fuori dal meccanismo standard di premi/penalità perché partecipanti ai nuovi esperimenti regolatori e a loro vengono applicati specifici meccanismi e obiettivi che, se non raggiunti, prevedono il ricalcolo dei premi/penalità nel 2024 per tutto il quadriennio 2020-2023 con i parametri standard.