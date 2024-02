La vecchia centrale di Krsko cesserà di funzionare nel 2043. Ad oggi alimenta il 20% del Paese

La Slovenia ha deciso di chiedere al suo popolo il permesso di realizzare una nuova centrale nucleare. Per questo il governo ha organizzato un referendum che si terrà nella seconda metà dell’anno che chiede agli elettori dell’ex repubblica di Jugoslavia di poter affiancare e poi sostituire la centrale di Krsko che copre circa il 20% del fabbisogno del Paese, ma anche del 15% della vicina Croazia. Entrato in servizio nel 1983, Krsko con il suo unico reattore funzionante, doveva inizialmente cessare la sua attività nel 2023 ma ha ottenuto le autorizzazioni necessarie per un prolungamento dell'attività di 20 anni.



Le parole del premier

"Siamo tutti d'accordo sul fatto che il cammino verso una società a basse emissioni di carbonio passa attraverso fonti di energia rinnovabile da un lato, l'energia nucleare dall'altro", ha detto il primo ministro Robert Golob (nella foto) in una conferenza stampa. "Per un progetto così importante - in termini di costi e perché impegna il futuro del Paese - dobbiamo raggiungere un consenso", ha aggiunto dopo un incontro con tutti i partiti politici. Golob ha aggiunto che tutti e cinque i partiti dell'arco parlamentare hanno concordato di lavorare insieme per sviluppare il quesito referendario su Krsko 2.