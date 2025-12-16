torna alla home
Autonomia. Distribuzione: il governo allunga le concessioni a Trento e Bolzano

where Roma when Mar, 16/12/2025 who roberto

Il provvedimento del Consiglio dei ministri. Rimane l’obbligo di far approvare un piano di investimenti di durata massima pari a venti anni.

L’autonomia è per alcuniconcessioni.jpg, non per tutti. Le Province autonome di Trento e di Bolzano avranno la possibilità di superare il termine di scadenza delle concessioni per la distribuzione dell’energia elettrica, attualmente fissato al 31 dicembre 2030. È questo il senso della decisione del Consiglio dei ministri che, su proposta del presidente Meloni e del ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha approvato un decreto legislativo che introduce norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige Südtirol e porta modifiche al decreto del presidente della Repubblica 26 marzo 1977 n. 235, in materia di energia.

Il provvedimento cambia la normativa per le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo le più recenti disposizioni statali introdotte dalla legge di bilancio 2025 e dovrà sottostare all’obbligo di far approvare un piano di investimenti di durata massima pari a venti anni. In ragione delle competenze provinciali in materia di distribuzione dell’energia elettrica, le Province autonome sono titolari del potere di concessione. In ogni caso, come previsto dalla norma, è necessario il coinvolgimento dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) nell’attività di valutazione dei piani straordinari di investimento. Rimane ferma la possibilità di affidare le concessioni mediante gara, che dovrà essere indetta entro il 31 dicembre 2025.

