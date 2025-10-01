Gli impianti contrattualizzati entreranno in esercizio nel 2028. Offerta pari a oltre quattro volte la domanda. Prezzi molto al di sotto del premio di riserva.

Sono stati assegnati tutti i 10 GWh di capacità di accumulo di batterie nel sud e nelle isole nell’ambito della prima asta del Macse (meccanismo di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico). L’offerta è risultata oltre quattro volte la domanda e il prezzo medio ponderato di assegnazione è pari a 12.959 €/MWh-anno (14.566 euro il megawattanno per il Centro Sud, 12.146 €/MWanno per Sud e Calabria, 15.846 €/MWanno per la Sicilia e 15.029 €/MWanno per la Sardegna), molto al di sotto del premio di riserva (37mila euro al megawattanno). Gli impianti contrattualizzati nella prima asta - batterie agli ioni di litio - entreranno in esercizio nel 2028.

Definizione quantitativi

La prima asta è stata effettuata per quattro aree distinte: Centro Sud, Sud e Calabria, Sicilia e Sardegna. Per ciascuna delle quattro aree, Terna ha definito i quantitativi minimi e massimi da approvvigionare. Il processo è risultato particolarmente coerente con le previsioni effettuate da Terna rispetto al percorso di maturazione della tecnologia contrattualizzata tramite l’asta 2028 e dei relativi costi, la cui riduzione è stata pienamente intercettata dagli esiti dell’asta.

La capacità di stoccaggio approvvigionata tramite il meccanismo avrà un ruolo fondamentale per l’esercizio del sistema elettrico nei prossimi anni, caratterizzati da una crescente diffusione delle fonti di energia rinnovabile non programmabile, permettendone la piena integrazione nel sistema elettrico e contribuendo a fornire i servizi di dispacciamento necessari a garantire la sicurezza e l’adeguatezza del sistema stesso.

Il commento di Di Foggia

“Gli esiti dell’asta evidenziano una grande competizione ed un forte interesse da parte del mercato. Stiamo parlando di un volume di investimenti associato stimabile in circa un miliardo di euro, che permetterà di migliorare l’integrazione delle rinnovabili”, ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, amministratrice delegata e direttrice generale di Terna. “Le prossime aste seguiranno l’evoluzione della generazione rinnovabile e dello sviluppo della rete: dal 2023 sono già entrati in esercizio oltre 17 GW di nuovi impianti Fer. Terna è in prima linea per garantire una rete elettrica sempre più resiliente, intelligente e sostenibile”.

La disciplina del Macse, definita da Terna sulla base del d.lgs. 210/2021 e della delibera Arera 247/23, è stata approvata dal Ministro dell’Ambiente a ottobre 2024, a valle dell’approvazione della Commissione Europea di dicembre 2023.