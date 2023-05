L'annuncio da parte dell'Environmental Protection Agency è atteso a giorni ma la proposta potrebbe richiedere mesi per essere approvata

L'amministrazione Biden si appresta ad annunciare limiti alle emissioni di gas serra delle centrali elettriche. Si tratta di una novità assoluta per il governo federale che mai aveva imposto limiti alle emissioni di anidride carbonica dalle centrali esistenti, responsabili del 25% dell'inquinamento americano. Secondo il New York Times, che ha riportato la notizia citando alcune fonti, la proposta di Biden, che punta ad azzerare le emissioni delle centrali a carbone o gas, incontrerà probabilmente un'opposizione dura in Congresso.



L’annuncio dell’EPA

Se la proposta di Biden sarà attuata, le centrali elettriche dovranno probabilmente ricorrere alla tecnologia a disposizione per catturare le loro emissioni o ad adottare nuove fonti di alimentazione per continuare a operare. L'annuncio da parte dell'Environmental Protection Agency è atteso a giorni ma la proposta potrebbe richiedere mesi per essere approvata, se mai lo sarà. Gli standard più stringenti ipotizzati da Biden comunque non entreranno in vigore fino al 2030, concedendo tempo all'industria per adeguarsi.



Dalle centrali un quarto delle emissioni

Anche se le sue emissioni sono in calo, il settore dell'energia elettrica è responsabile del 25% delle emissioni degli Stati Uniti. L'amministrazione lavora alla misura da mesi per renderla compatibile con la decisione della Corte Suprema dello scorso anno, quando i saggi stabilirono che l'agenzia per la protezione ambientale durante l'era Obama aveva prevaricato la sua autorità spingendosi troppo oltre nel definire i paletti da rispettare. La proposta della Casa Bianca, secondo indiscrezioni, impone paletti talmente stringenti che obbligheranno le centrali elettriche a convertirsi all'idrogeno se non vogliono utilizzare le tecnologie di cattura delle emissioni.