Semafori fuori uso e trasporti a rischio: il sindaco ha invitato i cittadini a rimanere in casa.

Maxi blackout a San Francisco sabato scorso. Circa 130mila persone sono rimaste al buio a causa di un'interruzione di corrente. A riferirlo è stata la Pacific Gas & Electric Company, la principale compagnia elettrica della città. "Stiamo collaborando con le squadre di intervento e i funzionari municipali per risolvere un'interruzione di corrente a San Francisco che colpisce circa 130mila clienti", ha spiegato la società in un comunicato su X. Il Comune ha invitato i residenti a rimanere in casa.

"I mezzi pubblici e i semafori sono interessati dall'interruzione di corrente”, ha scritto il sindaco di San Francisco, Daniel Lurie. “Se non avete bisogno di viaggiare stasera vi preghiamo di non uscire, di rimanere in casa. Aumenteremo la presenza degli agenti agli incroci per garantire la sicurezza di chi è ancora in strada. Restiamo in stretto contatto con PG&E mentre ripristinano l'energia elettrica e vi terremo aggiornati sullo svolgimento dei lavori”, ha aggiunto il sindaco.